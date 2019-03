Isamaa nimetas üheksa kandidaati Euroopa Parlamendi valimisteks

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul keskendub erakond europarlamendi valimistel Eesti rahvuslike huvide kaitsele. Seeder ise Euroopa Parlamenti ei kandideeri. Foto: Liis Treimann

Isamaa erakonna volikogu kinnitas täna valimisnimekirja eelolevaks Euroopa Parlamendi valimiseks. Isamaa nimekirja juhib endine kaitseväe juhataja, kindral Riho Terras.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et nende nimekiri on eriti tugev välis- ja julgeolekupoliitilise kompetentsi poolest.

Seeder rõhutas erakonna pressiteates, et Isamaa kaitseb Euroopas Eesti rahvuslikke huve: "Meie kõigi huvides on, et Euroopa Liit arvestaks riikide eripäradega ning jääks rahvusriikide liiduks."

Isamaa kandidaadid Euroopa Parlamendi valimistel:

1. Riho Terras (endine kaitseväe juhataja)

2. Jüri Luik (kaitseminister)

3. Viktoria Ladõnskaja-Kubits (riigikogu liige)

4. Tõnis Lukas (Tartu Kutsehariduskeskuse direktor)

5. Mihhail Lotman (semiootik, Tallinna Ülikooli professor ja Tartu Ülikooli vanemteadur)

6. Kätlin Kuldmaa (Isamaa Noortekogu liige, endine Eesti ÜRO noordelegaat)

7. Tarmo Kruusimäe (riigikogu liige)

8. Urmas Reinsalu (justiitsminister)

9. Tunne Kelam (Euroopa Parlamendi liige)

Sester: pingutame kontrollitud migratsioonipoliitika nimel

Erakonna teatel on Isamaa Euroopa Parlamendi valimiste programmis kesksel kohal Eesti rahvuslikud huvid.

"Euroopa koostöö on Eesti huvides, kuid ühisosa otsides ei tohi unustada enda huvisid kaitsta. Peame pingutama Euroopa väärtusruumi säilimise eest ning selle keskmes on Euroopa kultuuri- ja vaimupärandi väärtustamine ning kontrollitud migratsioonipoliitika,“ ütles Isamaa volikogu juht Sven Sester.

Sesteri sõnul toetab Isamaa tõhusat koostööd liikmesriikide majandushuvide ning digitaalse tehnoloogia arendamisel: "Selle eeldus on inimeste võrdsed õigused ja Eesti kodanike õigus õppida, töötada ja reisida samadel tingimustel teiste Euroopa riikide kodanikega."