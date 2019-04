Toomas Tõniste tõmbab joone alla: siin ei ole midagi vabandada

"On olnud hästi intensiivne,“ võttis Toomas Tõniste kokku enda aja rahandusministrina. "Esimestel päevadel tõstatasin siin majas aktsiiside teema, et oleme ikka täitsa puusse pannud ja et need prognoosid ei ole reaalsed. Aga enamus aurust läks pool aastat eesistumise peale,“ tõdes Tõniste. Foto: Andras Kralla