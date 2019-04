Tiivas tõi Muugale Briti miljonärid

Arnout Lugtmeijer (vasakul) ja Gert Tiivas (paremal) loodavad ostetud ettevõtte toel omandada terminale ka mujal maailmas. Foto: Liis Treimann

Kolmapäeval uutest omanikest teatanud Vopak E.O.S.-i, uue nimega Liwathon E.O.S.-i omanik on Briti multimiljonäride perekond Rowland, kellega Gert Tiivas kohtus Abu Dhabis. Edaspidi sihitakse laienemisplaane üle kogu maailma.

"Liwathoni peakontor on Abu Dhabis, otsus rajada ettevõte sündis arutelude käigus eelmisel suvel, kui suhtlesin Rowlandite perekonnaga. Üks valdkond tundus huvitav: naftatoodete logistika ja sellega kaasnev. Hakkasime otsima huvitavaid võimalusi ja samal ajal tuli uudis, et Vopak kavatseb Tallinna terminali müüa. See ei olnud meile esimene peatus, aga üsna algul. Meie jaoks on tegemist huvitava ettevõttega, mis on ka maailma mastaabis arvestatav tegija," rääkis Liwathoni juht ja Liwathon E.O.S.-i nõukogu esimees Gert Tiivas.