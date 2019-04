Helme tahaks renditööjõudu täiendavalt maksustada

Tulevane rahandusminister Martin Helme ja tulevane siseminister Mart Helme valimisõhtul. Foto: Tanel Meos

Rahandusministri kandidaat Martin Helme tahab leida viise legaalse renditööjõu täiendavaks maksustamiseks, siseministri kandidaat Mart Helme aga tahab võidelda illegaalse tööjõu vastu. Kui ühe plaani suhtes on skeptiline rahandusministeerium, siis teise töö on minister Andres Anvelt juba ära teinud, leidis ettevõtja.

Martin Helme ütles Äripäeva raadios, et renditööjõuga on Eestis väga palju probleeme ja see on üks immigratsiooni liike. Tema sõnul on võimalusi, kuidas muuta renditööjõu kasutamist Eestis kas kallimaks või keerulisemaks. Selleks on võimalik kehtestada näiteks mingid lõivud või maksud või teha tihedamaid kontrolle, rääkis Helme.