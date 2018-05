Sahkerdavaid ettevõtteid ootavad jõulised võtted

See on põhimõtteline küsimus – riik ei saa endale lubada, et ehitab midagi üles ebaseaduslikule tööjõule tuginedes. Andres Anvelt, siseminister

Lisaks trahvi suurendamisele tahab siseministeerium tuua riigihangete seaduses juba tehtud muudatuste jõustumise varasemaks, et sätted hakkaks kehtima tänavu juulis, mitte 1. jaanuaril 2019 nagu praegu seaduses kirjas. Kehtima hakkavate muudatuste mõte on selles, et kui kedagi on karistatud ebaseadusliku tööjõu kasutamise eest, siis on peatöövõtjal kohustus karistatud ettevõte riigihanke menetlusest kõrvale jätta. Anvelti sõnul on see samm oluline, kuna hoiab ära turu solkimise – nii ei saa enam ausate ettevõtjatega konkureerida need, kes saavad tasumata maksude arvelt odavamaid pakkumisi teha. „See on põhimõtteline küsimus – riik ei saa endale lubada, et ehitab midagi üles ebaseaduslikule tööjõule tuginedes,“ ütles minister.

Kui selgub, et mõni ettevõte kasutab ebaseaduslikku tööjõudu regulaarselt, kehtestatakse nii füüsilisele kui ka juriidilisele isikule majandustegevuse piiranguid. Ta lisas, et majandustegevuste piirangute meede on äärmuslikeks juhtudeks.