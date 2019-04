Läänemaa lubatust suuremad tuulikud jäävad püsti

Tuulegeneraatorid Foto: Liis Treimann

Kuigi Läänemaal Lääneranna vallas asuvad Tamba elektrituulikud on lubatust kõrgemad ja vähendavad läheduses asuva õhuseireradari töövõimet, ei ole nende vastu võimalik midagi ette võtta, kirjutab Lääne Elu.

Kaitseministeerium esitas justiitsministeeriumile tuulikute järelevalve taotluse, viimane otsustas järelevalvet mitte alustada. "Seaduslikud võimalused midagi ette võtta on ammendunud," tunnistas Lääne Elule kaitseministeeriumi pressiesindaja Susan Lilleväli.

Lääneranna vallavanem Mikk Pikkmets ütles Lääne Elule, et vallavalitsus ei saa tuulikutega midagi teha, sest pole seaduslikku alust. "Kuni see on nii, jäävad tuulikud püsti," ütles Pikkmets.

