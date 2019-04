Tervis: Kui oled rappa läinud, mine rappa!

„Loodus on mind alati köitnud, kuid tugevam side sellega on aja jooksul arenenud,“ räägib loodusemees, põnevaid loodus­matku korraldav Romet Vaino Äripäeva eriväljaandele Terve elu. Ta soovitab kõigil, kel inimsuhted sassis ja tööd sujuda ei taha, aeg maha võtta ning omadega sõna otseses mõttes rappa minna.

Foto: Romet Vaino

Romet Vaino on omal nahal läbipõlemise ja vaimse murdumise läbi teinud ning on ehe näide sellest, et kõigile priilt kättesaadav loodus võib keha ja hingega imesid teha.