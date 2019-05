Konsensus aktsiisisoodustuseks on olemas

Poliitiline konsensus väiketootjatele täiendavate alkoholi aktsiisi soodustuste tegemiseks on olemas, tõdeti Äripäeva raadio saates „Poliitikute töölaud“.

Sommeljeede alkovabada õlu pimetest, Tallinna vanalinn Dominic restoran, 14.06, Foto: Joakim Klementi / Eesti Meedia Foto: Joakim Klementi

Praegu saavad aktsiisisoodustust vaid need väiketootjad, kelle aastane toodang ei ületa 600 000 liitrit. Riigikogu liikme Erki Savisaare sõnul tuleb seda muuta. „Kui meil tahetakse teha koduveini, siis on see väga keeruline ja jääb raskete protseduuride taha, tuleb tekitada aktsiisilaod ja läbida muud protseduurid,“ kirjeldas ta probleemi. „Võiksime teha väiketootjatele lihtsustusi, müüa kodumaistele tootjatele näiteks 1euroseid aktsiisikleepse, et nad saaksid oma toodangu turule tuua,“ pakkus ta lahenduse.