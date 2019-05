"Kui suur on su empaatiavõime?" ja teised poliitikute küsimused konkurentidele

Keskerakondlane Yana Toom ja EKRE liige Jaak Madison enne raadiodebati algust. Foto: Andras Kralla

Euroopa Parlamenti pääseda üritavad poliitikud kasutasid võimalust konkurendilt midagi küsida väga erinevalt, küsimuste ampluaa ulatus poliitikalt personaalsete omadusteni ja vahepeal muutus omavaheliseks pingpongiks.

„Muidugi ma oleks poolt, see on minu emakeel, mis sa arvad?“ vastas keskerakondlane Yana Toom Äripäeva raadios EKRE liikme Jaak Madisoni küsimusele, kas tema hääletaks referendumil vene keele Eesti riigikeelena kehtestamise poolt, ja tõi näite, et Eestis elavale hiinlasele meeldiks ju ka, kui tema keel oleks siin riigikeel. „Ta raudselt oleks poolt.“