Rahahädas HKScan tegi Eestisse aasta suurima investeeringu

HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere teisipäeval avatud tootmise laiendusel. Laiendusena lisandus 2000 ruutmeetrit tootmispinda. Mere sõnul on tegu temale teadaolevalt suurima investeeringuga sel aastal Eesti toiduainetööstuses. Foto: Liis Treimann

Teisipäeval Rakvere lähedal tehase laienduse avanud HKScani juhtkond näib tuleviku suhtes olevat optimistlik: uues juhtkonnas on lihaäriga kokku puutunud inimesed, kes püüavad eelkäijate vigu parandada. Optimismisüst tuli ka pankadelt.

„Me oleme tagasiteel, meil on ettevõtte ümberpööramise programm, millega tahame saada kasumlikkuse tasemele, kus see peaks olema,“ oli alates tänavu jaanuarist HKScani juhtiv Tero Hemmilä optimistlik. Ta tõdes, et kuigi ettevõte on suurtes majanduslikes raskustes, magab ta rahuliku südamega.