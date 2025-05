Tagasi 06.05.25, 16:19 Mis Ainil on ja Joakimil ei ole Tehinguturul ootamatult puhkenud kirgede torm piimafarmi ümber viitab, et põllumajanduses liigub raha ja terendavad ekspordivõimalused, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Sõnaga “põllumajandus” kipuvad seostuma hädaldamine kehva ilma ja viletsate toetuste pärast ning rahvusromantilised pildikesed maaelust. Lihtne on laskuda pateetikasse, ent neil päevil räägime laiemalt põllumajandusest ja kitsamalt piimandusest rõhuga sõnal “majandus” ning (toidu)julgeolekust. Ehk otsesõnu rentaablist ärist ja Äripäeva meelest on see märgiline.