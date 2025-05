Tagasi 06.05.25, 16:56 Raadiohommikus: poliitiline kriis Euroopa südames Formaalsusena planeeritud uue võimuliidu kinnitamine kulgeb Saksamaal üle kivide ja kändude. Ent olulist välispoliitikat on homme mujalgi.

Saksamaa konservatiivide juht Friedrich Merz.

Foto: Kay Nietfeld/dpa/Scanpix

Äripäeva raadio hommikuprogramm keskendub Saksamaa poliitilisele kriisile, mille tõi esile Friedrich Merzi üllatuskrahh Bundestagi esimesel hääletusel, mis pidanuks lihtsa formaalsusena uue liidukantsleri ametisse kinnitama. Seda aitab otse Saksamaalt lahata politoloog Vello Pettai.

Euroopa Liidu laiemat välispoliitikat, mh ka Ukraina suunas, aitab aga Strasbourgist lahata Delfi poliitikaajakirjanik Herman Kelomees.

Kolmapäeval hakatakse valima ka uut paavsti, mis puhul selgitab katoliku kiriku asjatundja, Postimehe välistoimetuse juht Evelyn Kaldoja, mida on oodata, kellest võib saada uus paavst ning miks on see ühtlasi oluline poliitiline sündmus.

Lisaks keskendub hommikuprogramm ka kodustele teemadele nagu maikuuga saabunud hinnatõus ja üha sügavam konflikt vanalinna elanike ja äride vahel. Hommikut veavad Indrek Lepik ja Ken Rohelaan. Saatepäev jätkub kolme saatega: 11.00–12.00 "Triniti eetris". Saates räägime põhjalikult andmekaitsest ja bürokraatiast. GDPR (General Data Protection Regulation) on Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus, mis jõustus 25. mail 2018. See seadus sätestab reeglid selle kohta, kuidas ettevõtted ja organisatsioonid peavad koguma, töötlema, hoidma ja kaitsma Euroopa Liidu kodanike isikuandmeid. Oma olemuselt on GDPR määrus positiivne, kuid samuti võitlevad liikmesriigid määruse ümber tiirleva bürokraatiaga. Äripäeva raadiosse tuleva teemat lahkama Triniti advokaat Kristena Kutti ja andmekaitseekspert Mehis Lõhmus. Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi. 13.00–14.00 "Juhi jutud". Saates on külas üks PARE, Äripäeva, Pärnu Juhtimiskonverentsi ja Eesti Tööandjate keskliidu konkursi "Parim juht 2025" finalist – Baltic Restaurants Estonia juht Aaro Lode. Ta on kasvanud kokast Eesti ühe suurema toitlustusteenust pakkuva ettevõtte juhiks, mis annab tööd peaaegu 800 inimesele. Saatest selgub, mida õppis ta oma varasematelt headelt ja halbadelt juhtidelt, millist kultuuri loob enda ettevõttes, mis õpetlikud lood on senine karjäär juhiteele kaasa andnud, kuidas tasakaalustada pinget ja loovust ning palju muud. Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 “Mets ja majandus”. Külas on hiljuti noore metsandustegelase tiitli ja läinud aastal presidendilt noore keskkonnateadlase preemia pälvinud Maaülikooli metsandusteadlane Reimo Lutter. Saates arutame, miks metsanduses on vaja rohkem teaduspõhist mõtlemist, kuidas mõista istandike rolli ja miks metsa ei tohiks käsitleda vaid ühe väärtuse kaudu. Veel selgitab Lutter, kuidas tema teadustöö seob kokku sektori vajadused, poliitika ja looduskaitse eesmärgid.

Saatejuht on Toomas Kelt.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.