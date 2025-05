Tagasi 06.05.25, 16:00 Tippjuht jättis töö pealinnas ja läks väikesaarele pereäri üle võtma: raske otsus, mida ei kahetse Tõusva tee-ehituse ettevõtte äriarenduse juht läks Hiiumaale pere bussifirmat juhtima, sest isa tegi talle pakkumise, millest rääkis kaks aastat jutti.

Raido Randmaa on õnnelik, et jõudis juba 40ndates tagasi Hiiumaale. “Mul on veel jõudu ja jaksu seal midagi korda saata,” usub ta.

Foto: Jana Palm

“Algul arvasin, et isa ajab niisama mingit loba, aga siis pani ta mulle järjest intensiivsemalt oma loodud ettevõtte juhtimise mõtet pähe ja lõpuks sain aru, et tal on tõsi taga,” rääkis Tiit-Reiside tegevjuht Raido Randmaa.

Ta loobus tee-ehitusettevõttes Verston äriarendusjuhi kohast ning kolis Hiiumaale pere pika ajalooga bussifirmat juhtima. See viis ta 300 töötajaga taristuehitusettevõtte juhatuse liikme positsioonilt seitsme töötajaga turismiettevõtte tegevjuhiks.

Otsus suure ettevõtte juhatuse liikme postitsioonilt pereettevõttesse liikuda ei olnud talle lihtne. “Ma väga hindan Verstonit, sest nad teevad asju minu pikalt õpitud ja töötatud valdkonnas – teedeehituses – täiesti teistmoodi. Aga mängu tulid olulised argumendid, nagu isa suur soov ja perekonna 30aastase elutöö jätkamine,” avaldas nüüdne perefirma teise põlvkonna juht Randmaa.

Üks boonus ka

Pikalt üles ehitatud karjäärist loobumine ei tee teda siiski kurvaks, kuna pereettevõtte ülevõtmine oli tema jaoks asjade loogiline jätk. “Ma kindlasti ei arvanud, et see lähiajal tuleb, vaid et sinna on veel natukene aega. Ja eks ikka vahepeal mõtlen, et mis oleks, kui… Neid mõtteid jääb õnneks aina vähemaks,” lausub ta.

Pereettevõttega heaks töötama asumine oli tema jaoks ühtlasi võimalus olla rohkem kodusaarel Hiiumaal, kus ta on kogu aeg elanud ja kust muidu pidevalt Tallinna tööle sõitis. Ühtlasi motiveeris Randmaad teadmine, et on palju võimalusi, kuidas Tiit-Reise edasi arendada.

Ma kasvasin Tallinnas spetsialistist juhiks ja saadud kogemused on hindamatud. See ei olnud sile ja valutu tee. Juhiks kasvades tahaks ju ise kõik ära teha. Paavo Randmaa Bussifirma Tiit-Reisid juht

Gasellettevõte: Tiit-Reisid sai 2025. aasta veebruaris gasellifirma tiitli, olles viimasel kolmel aastal kõige kiiremini kasvanud Hiiumaa ettevõte. Turismiettevõte kaotas 2020. aastal koroonakriisi käigus ühe aastaga 84% käibest. Hoolimata suurest kaotusest suutsid nad kahjumisse kukkunud ettevõtte käibe kolme aastaga taastada 1,5 miljoni euroni ja jõuda taas kasumini.

“Selleks, et sel korral gaselliks saada, pidime ära käima väga sügaval põhjas,” sõnas Randmaa autasu vastu võttes.

Foto: Raul Mee

Nii avalikus kui ka erasektoris tippjuhina töötanud Raido Randmaa usub, et mujalt saadud kogemustest on pereettevõtte ambitsioonikate plaanide täitmisel palju kasu. “Ma kasvasin Tallinnas spetsialistist juhiks ja saadud kogemused on hindamatud. See ei olnud sile ja valutu tee. Juhiks kasvades tahaks ju ise kõik ära teha.”

Lisaks usub Randmaa, et võttis Verstoni äriarendusjuhi positsioonilt väiksesse pereettevõttesse kaasa pikaajaliste plaanide tegemise ja eesmärgistamise olulisuse.

