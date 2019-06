Esmaspäev Äripäeva raadios: Tallinna Vee tariifivaidlus ja Inbanki plaanid, masinatööstuse hetkeseis

Tallinna Vee rajatud avalik joogiveekraan Järvevana tee kergliiklusteel. Foto: Andras Kralla

Lähipäevil selgub, kas Tallinna Vesi võidab rahvusvahelises arbitraažikohtus riiki või mitte. Käib tariifivaidlus ning Tallinna elanikel on võimalik esitada börsifirmale nõudeid läbi aastate rohkem makstud vee hinna eest.

Sellest, millised nõuded firmat võivad oodata ning kuidas muudaks seda kohtuotsus, räägime kell 11.05 algavas saates "Kuum tool".

7.00–10.00 "Hommikuprogramm". Stuudios on Aivar Hundimägi ja Indrek Mäe.

11.05–12.00 "Kuum tool". Kuumale toolile oleme palunud Tallinna elanike nõudeid koguva Priidu Pärna ning Tallinna Vee aktsionäri ning advokaadibüroo Derling partneri Toomas Taube. Saadet juhib Indrek Mäe.

12.00–13.00 "Juhi jutud". Saates on külas üle 20 aasta panganduses töötanud ja panku juhtinud ning praegu Inbanki vedav Priit Põldoja. Räägime saates spordi rollist juhi ja töötaja kujundamisel, Inbanki plaanidest ja sellest, kuidas süstida töötajatesse peremehetunnet. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Selle nädala saates arutame, milline on masinatööstuse üldine seis – räägime sellest, mis teeb tööstusharule enim muret, poliitikast, tööjõust, aga ka automatiseerimisest ja digilahendustest. Stuudios on Eesti Masinatööstuse Liidu tegevjuht Triin Ploompuu ning liidu nõukogu liige ja BLRT Masinaehitus OÜ juhatuse esimees Priit Lind. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 "Lavajutud". Saate ettekanded on salvestatud tuleohutuskonverentsil. Esimesena kõneleb advokaadibüroo NOVE nõunik Indrek Niklus. Tema teema on, kas tuleohutusnõuete rikkuja võib kindlustushüvitisest suu puhtaks pühkida. Teisena kõneleb Fireplani tuleohutuskonsultant, kuuenda taseme tuleohutusekspert Rait Pukk. Teemaks on kitsaskohad suuremahuliste puithoonete projekteerimisel.