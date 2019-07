Amservi omanik Raivo Kütt: turg on juba jahtunud

Amserv Grupi juhatuse esimees Raivo Kütt. Foto: LIIS TREIMANN

"Arvan, et ükski teine sektor pole seda üle elanud, mida meie elasime," meenutab automüügiettevõtte Amserv üks omanik Raivo Kütt suurt langust 1990. aastate lõpus.

Eesti majanduses oodatakse lähematel aastatel kerget langust või vähemalt kiire tõusu lõppu ning Küti sõnul on Amserv selleks valmistunud. Kui selle kuu alguses teatas Silberauto pikaaegne juht Väino Kaldoja, et müüb elutöö edasi, kuna tal puuduvad ideed, kuhu ettevõte peaks edasi liikuma, siis Kütt rääkis intervjuus, millised on Amservi plaanid, kuidas on automüügifirmadel tulnud muutuda ja mis saab edasi.