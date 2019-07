Silberauto müüv Kaldoja: minevikust tuleb lahti saada

Väino Kaldoja on Silberauto ainuomanik. Foto: Marko Mumm

Silberauto asutaja Väino Kaldoja ütles, et kui ettevõttel pole enam kuhugi areneda, tuleb see maha müüa.

„Miks ma pean oma lapsi orjastama niisuguste asjadega?“ vastas Kaldoja küsimusele, miks ta on otsustanud Silberauto maha müüa, mitte näiteks oma lastele edasi anda. „Nad teevad igaüks oma asja. Tänapäeval pole nii, nagu vana ärikultuur oli, et läheb põlvest põlve edasi,“ arutles ta. Börsile minemist Silberauto ei planeerinud, sest see pole seda tüüpi ettevõtete puhul tavaline.