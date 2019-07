Rock Cafe omanik Anton Ger süüdistab endist üürileandjat

Rock Cafe endine asukoht Tartu mnt 80d. Klubi kolis uude asukohta Keevise 6. Foto: LIIS TREIMANN

Rock Cafe omanik Anton Ger ei aktsepteeri endise üürileandja Fausto Capitali nõuet ning lisab hoopis omalt poolt süüdistusi.

Rock Cafe endise hoone omanik on Fausto Capital, mille üks omanik ja juhatuse liige Kenneth Karpov ütles, et 5. juulil esitas Fausto Capital hagi võla sissenõudmiseks üürnikule RC Operaator, kuna neil on tasumata arveid Fausto Capitali ees 18 076 euro ulatuses.