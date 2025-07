Raadiohommikus: suured rahad, puhkus ja autod

Hommikuprogrammi teevad Martin Teder ja Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

Infopankuri saate seekordne teema on andmeleke kolmandate osapoolte kaudu. Stuudios on Datafoxi infoturbejuht Janar Randväli ja KPMG küberturvalisuse teenuste juht Mihkel Kukk.

Saate esimeses pooles räägib vastloodud ettevõtte NG Logistics juhatuse liige Mario Kõiv, kuidas tegi Selver põhjaliku restardi oma laologistika korraldamises, miks otsustati selleks luua selleks täiesti uus ettevõte ja kuidas see on tööle hakanud.

Saate teises pooles räägib Eesti ühe suurima logistikaettevõtte Via 3L tegevjuht Urmas Uudelepp uute salvestustehnoloogiate ja taastuvenergiapargi kasutuselevõtust.

Saate pani kokku logistikauudised.ee teemaveebi juht Tõnu Tramm, konverentsil juhtis juttu moderaator Rainer Erman.

15.00–16.00 “Äripäeva raamatuklubi”

Äripäeva raamatuklubi saates on külas Tartu ülikooli matemaatilise statistika ja biostatistika professor Krista Fischer ning perearst ja riigikogu liige Eero Merilind . Jutuaineks on finantsprofessor Alex Edmansi raamat „Võib sisaldada valet“. Võib öelda, et see pole lihtsalt raamat, vaid praktiline tööriist tõese info välja sõelumiseks. Seda maailmas, kus infot on rohkem kui eales varem ning ka tõe ja vale eristamine on keerulisem kui eales varem.