Fjodor Berman: tahaks eluajal kõike näha

BLRT Grupi suuromanik Fjodor Berman. Foto: Andras Kralla

Praegu BLRT nõunikuametit pidava pikaaegne juht Fjodor Berman leiab, et Eesti riik ettevõtlust väga ei sega. Küll on tal varrukast võtta näide sellest, kus selle asemel et juhtimist täiustada, hakkab riik ettevõtlust ahistama.

Konverentsil “Äriplaan 2012” ütles ta naljaga pooleks, et läheb pensionile, kui firma käive kasvab miljardi euroni. Praegu aga tunnistab Berman: “Ma ei lähe kuhugi, kuni jõudu jätkub. Ma tahan töötada.”