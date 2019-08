Facebook pakub uudisteväljaannetele miljoneid dollareid

Facebook pakub uudisteväljaannetele miljoneid dollareid nende sisu avaldamise eest. Foto: Stephen Lam, Reuters/Scanpix

Facebook hakkab pakkuma uudisteväljaannetele miljoneid dollareid, et saada uudiste avaldamise õigust uues Facebooki uudisterubriigis, mida ettevõte loodab käima saada aasta lõpuks.

Facebooki esindajad ütlesid, et nad on valmis maksma uudisteväljaannetele 3 miljonit eurot aastas, et saada õigust pealkirjade ja artiklite eelvaadete avaldamiseks Facebookis, vahendab Wall Street Journal. Facebooki uudisterubriigi plaaniga on kaasa läinud näiteks ABC News, Dow Jones, Washington Post ja Bloomberg.