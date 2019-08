Milleks töötajale optsiooniprogrammid?

Optsioonid on üks viise, kuidas töötajaid motiveerida. Foto: Shutterstock

Viimasel ajal on mitmed ettevõtted andnud teada sellest, et nende töötajad on neile antud optsiooniprogramme edukalt realiseerinud ja selle kaudu teeninud kopsaka lisa igakuisele palgale.

Mida see aga sisuliselt tähendab? Järgnevalt teeme ülevaate sellest, mis on osalusoptsioon, milleks seda tarvis on, kui suurelt saab ettevõte endale optsioone lubada, kuidas on lood maksudega ning mis vormis tuleks optsioonileping sõlmida.