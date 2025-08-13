Tagasi 13.08.25, 11:18 Väikeettevõtja trotsib hinnatõusu: “Ma ei pea oma klienti tolaks” Väikeettevõtja, Kaju Köögi peakokk ja Toidukunstistuudio perenaine Olga Kaju ei ole oma rühmakoolitustel tõstnud juba kaks aastat hindu.

Kaju Köögi peakokk ja Toidukunstistuudio perenaine Olga Kaju.

Foto: Erakogu

Kui ettevõtjale tuleb pidevalt teateid, kuidas tema partnerid hinda tõstavad, siis on lihtne seda edasi kanda, ütles Kaju Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Aga kas peab? Mina tunnen, et minu tarbija ja klient kannatab, kui ma tõstaksin kõik need protsendid, mis ma olen juurde saanud,” rääkis Kaju.

“Ma tunnen, et me austame ja armastame oma klienti ning nad tunnevad seda, et ma kunagi ei pea neid tolaks,” ütles väikeettevõtja ning selgitas, et liiga ahnest hinnatõusust saab tarbija ju kohe aru.

Kaju ka rääkis, kuidas väikeettevõte saab endale üldse lubada hindade paigalhoidmist ning miks tema ei pea toidu käibemaksu alandamist vajalikuks.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Vestles Ireene Kilusk.