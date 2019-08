Huawei armuaeg lõppeb täna

USA president Donald Trump (vasakul) ja Hiina president Xi Jinping juunikuus Osakas. Selle kohtumise tulemusena teatas Trump, et Huawei ja USA firmad siiski võivad teha äri edasi. Nüüd näivad olevat tuuled pöördunud. Foto: AFP/Scanpix

Täna lõppeb Huawei 90 päeva kehtinud armuaeg, mil Hiina firma võis Ameerika juba olemasolevate äripartneritega kaupa teha. Eile nimetas USA president Donald Trump Huaweid taas julgeolekuohuks.

Trumpi väljaütlemine on märkimisväärne, arvestades, et USA kaubandusministeerium plaanis pikendada Huawei armuaega. „Ma ei taha mingit äri teha, sest see (Huawei – toim) on julgeolekuoht. Eks paistab, mis juhtub. Ma teen otsuse homme (täna – toim),“ teatas Trump eile.