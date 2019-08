Hiina ähvardas USAd vastumeetmetega

USA president Donald Trump (vasakul) ja Hiina riigipea Xi Jinping Foto: Scanpix

Hiina lubas reageerida USA kehtestatud uutele tariifidele vastumeetmetega, ent konkreetset plaani välja öelnud siiski pole.

Küll aga ütles Hiina kaubandusministeeriumi pressinõunik neljapäeval, et kuna USA on põikpäine ja oma seisukohtades kinni, ei jää Hiinal muud üle kui võtta kasutusele vastumeetmed. Ta ei täpsustanud, mida ta selle all silmas peab, ent rõhutas, et kaubanduskõnelused peavad olema ausad.