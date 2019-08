Välisinvestorite meelitamiseks ootab ees müügitöö

Juhtivad era- ja riskiinvestorid peavad Balti riike ja Eestit atraktiivseks investeerimispiirkonnaks, kuid ohu märkideks on ülitugev konkurents kvalifitseeritud tööjõu pärast ja pensionireformist tingitud investeerimiskeskkonna ebakindlus, seisab Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni (EstVCA) pressiteates.

EstVCA tegevjuht Kristiina Koorti ja nõukogu esimees Kristjan Kalda korraldatud BalticVCA Summitile tuli 200 osalejat 13 riigist, sealhulgas Jaapanist, Inglismaalt, Singapurist ja USAst. Foto: Erlend Staub

Lisaks selgub, et Baltimaad on teinud suure kasvu alates 2013. aastast, mil era- ja riskikapitali turu maht oli 385 miljonit eurot ja turul tegutsesid vaid üksikud tegijad. Nüüdseks on turu maht kasvanud 2,8 miljardi euro suuruseks ning tegutsemas on erinevate investeerimisstrateegiatega meeskonnad. Samuti on siit välja kasvanud globaalset edu saavutanud iduettevõtted.