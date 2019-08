Luminori ettevõtete panganduse Eesti üksus saab uue juhi

Luminor Foto: Andras Kralla

Septembri lõpus asub Luminori ettevõtete panganduse Eesti üksust juhtima Monika Kallas. Üksuse senine juht Silver Kuus lahkub Luminorist.

Luminori korporatiivpanganduse juht Andrius Načajus ütles, et Silver Kuusil on olnud Eestis Nordea ja DNB ühendamisel väga oluline roll. “Tema juhtimisel kujundati edukalt ümber ka meie Eesti korporatiivpanganduse portfell, mille eest me oleme talle väga tänulikud.”