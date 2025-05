Tagasi ST 12.05.25, 14:32 Kasvulugu saab uue hoo: Šiaulių Bankas on nüüdsest ARTEA Alates 5. maist kannab Šiaulių Bankas uut nime Artea. Selle strateegilise sammuga tugevdab Leedus tegutsev pank oma positsiooni nii era- ja äriklientide, avalikkuse kui investorite seas ning liigub lähemale eesmärgile saada Leedu klientide eelistatuimaks pangaks.

Uus nimi ühendab endas elemente, mis väljendavad panga visiooni ja pühendumust.

Artea nimesse kodeeritud sõnum räägib panga pühendumisest olla oma klientidega lähedane. Lisaks nimevahetusele värskeneb ka panga visuaalne identiteet.

„Artea nimemuutus sümboliseerib meie pühendumust uuendustele ja kasvu­võimaluste ärakasutamisele. Soovime selgemini esile tuua visiooni, kus innovatsioon ja tugev finantsdistsipliin loovad pikaajalist väärtust,“ sõnab Artea bankase juhatuse liige ja investeeringute divisjoni juht Tomas Varenbergas​.

Muutumine Arteaks ei ole vaid sümboolne, vaid ka praktiline strateegiline samm, mis võimaldab pangal jätkata senist kiiret ja jõulist kasvu. Nii on Artea eesmärgiks saada 2029. aastaks Leedu parimaks pangaks ning oluliselt kasvatada oma era- ja äriklientide arvu.

Artea bankase juhatuse liige ja investeeringute divisjoni juht Tomas Varenbergas​: „Me ei loo väärtust ainult täna, vaid ehitame süsteemselt üles platvormi ka homse kasvu jaoks. Artea on meie lubadus teha asju targalt, paindlikult ja kindlalt.“

Brändiuuendus toob Artea nime alla kõik kontserni ettevõtted, mis panga kõrval hõlmab endas ka varahaldusettevõtet SB Asset Management, elukindlustusettevõtet SB draudimas ja liisingettevõtet SB lizingas.

Brändi värskendamise kõrval juurutab Artea ka kaasaegset pilvepõhist põhipangandusplatvormi, mis on plaanis kasutusele võtta 2026. aastal. See võimaldab ettevõttel pakkuda klientidele kiiremaid, turvalisemaid ja isikupärasemaid teenuseid, vähendada tegevuskulusid ning tõsta äriprotsesside paindlikkust. Kõik need sammud loovad tugeva eelise turul ja toetavad Artea pikaajalist kasvu- ja digitaliseerimisstrateegiat.

Esimene kvartal näitas heade tulemuste jätku

2024. aasta jooksul teenis grupp puhaskasumina 78,8 miljonit eurot. Kontserni kulude ja tulude suhe oli eelmise aasta lõpus 49% ning omakapitali tootlus 14%. 2025. aastal on Artea hea hoog jätkunud – nii teenis pangandusgrupp esimeses kvartalis puhaskasumina 17,7 miljonit eurot. Grupi laenuportfell ületas selle aasta esimeses kvartalis 3,5 miljardi euro piiri, kasvades aastaga 15%. Seejuures püsib Artea laenuportfelli kvaliteet väga tugevana.

Artea sihiks on saavutada Leedus arvestatav turuosa ning muutuda esimeseks valikuks nii kohalikele era- kui äriklientidele. Järgnevatel aastatel plaanib Artea kasvatada oma laenu- ja hoiuseportfelle 8–10% aastases tempos ning viia kulude ja tulude suhe alla 50%. 2028. aastast alates on Artea bankase eesmärgiks teenida enam kui 17% suurust omakapitali tootlust.

Edukas äristrateegia loob investoritele väärtust

Ärimahtude kasvu kõrval on Artea loonud viimastel aastatel rohkelt võimalusi investoritele tulude teenimiseks. Nii on Artea edukalt korraldanud võlakirjaemissioone, ellu viinud oma aktsiate tagasiostuprogramme ning uuendanud dividendipoliitikat, eesmärgiga tagada aktsionäridele atraktiivne tootlus.

Selle aasta esimeses kvartalis viis pank edukalt läbi 300 miljoni euro suuruse võlakirjaemissiooni rahvusvahelistel turgudel, mis tugevdas Artea rahastamisstruktuuri ja aitas kindlustada head vundamenti järgmisteks arenguetappideks. Artea plaanib jätkata ka oma aktsiate tagasiostu Euroopa Keskpanga loal. Artea bankas viib juba praegu läbi kuni 2,65 miljoni aktsia tagasiostu ja on esitanud täiendava taotluse, et osta 2025. aastal tagasi veel täiendavalt 4,5 miljonit aktsiat.

Panga tugev ja jätkusuutlik kapitalibaas võimaldas maksta ka rekorddividendi 2024. aasta kasumi pealt, 0,061 eurot aktsia kohta ehk 50% netokasumist. „Artea uuendatud dividendipoliitika ja aktsiate tagasiostud näitavad meie pühendumust kapitali targale kasutamisele ja aktsionäridele tugeva tootluse tagamisele,” sõnab Varenbergas.

Viimase aastaga on Artea aktsia hind kasvanud 27% ning ettevõtte bruto dividenditootlus oli selle aasta aprilli keskpaiga seisuga 6,7%, olles sellega investorite jaoks üks parimaid väärtusaktsiaid Balti börsil. Artea hinna ja kasumi suhtarv P/E jääb 7,3 juurde ning aktsia kaupleb 0,98 P/B juures alla oma raamatupidamisliku väärtuse.

Eestlaste seas hinnatud ettevõte

Tänu oma tugevale kasvuloole ja investoritele väärtust pakkuvale strateegiale on Arteal kindel koht ka Eesti investorite seas. Ligi 70% Artea aktsionäridest ehk 14 000 investorit on pärit just Eestist – see näitab usaldust ja stabiilset huvi panga vastu.

Selleks, et Eesti investoritele veelgi paremat ülevaadet ettevõtte käekäigust anda, on Artea asunud avaldama oma olulisi uudiseid ka eesti keeles. Samuti kohtub Artea juhtkond 22. mail Tallinnas Investor Toomase Investeerimisklubi liikmetega, et tutvustada lähemalt oma strateegiat ning tulevikuplaane.

