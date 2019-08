Parim välistudengite praktikakoht on Pärnu Haigla

Parim välistudengite praktikakoht on Pärnu Haigla, kes juba aastaid on praktikabaasiks meditsiinvaldkonna, kuid ka muude erialade välisüliõpilastele.

Foto: Pixabay

Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuhi Arto Aasa sõnul õpib Eesti ülikoolides sadu välismaalasi, kes võiksid pärast lõpetamist Eestisse tööle jääda ja meie spetsialistide põuda leevendada. „Napi eesti keele oskuse tõttu on neil aga tihti raske õpingute ajal praktikakohta leida ja nõnda Eestis töötamise kogemust saada,“ ütles Aas. „Pärnu Haigla on välja töötanud toetava süsteemi, kuidas välistudengeid kaasata. Ja muidugi on nad ka Eesti õppurite jaoks väga tugev praktikabaas.“