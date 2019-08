Johnson: leppeta Brexiti puhul unustage 42 miljardit eurot ära

Suurbritannia peaminister Boris Johnson G7 riikide tippkohtumisel Prantsusmaal Foto: Markus Schreiber

Suurbritannia peaministri Boris Johnsoni jaoks sel nädalavahetusel Prantsusmaal toimuv G7 riikide tippkohtumine võtmetähtsusega, sest ühelt poolt on tegemist võimalusega päästa tupikseisu sattunud Brexiti protsess, kuid teisalt luua kahepoolseid kaubandussuhteid Ameerika Ühendriikidega

Laupäeval teatas Euroopa Komisjoni president Donald Tusk, et Euroopa Liit on valmis kuulama Johnsoni ideid, kui need on realistlikud ja kõigile liikmesriikidele vastuvõetavad. Johnson seevastu tunneb end mugavalt, sest tema jaoks pole leppega Brexit eesmärk, vahendab Reuters.