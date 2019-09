Amet pani Rae Kivitehase seisma

Rae kivitehasel on kvaliteediga probleeme olnud varemgi. Foto: Erik Prozes, Postimees/Scanpix

Rae Kivitehase müürikivid ei vasta deklareeritud nõuetele ning ettevõttel tuli kolmeks kuuks tootmine peatada.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tegi 6. septembril ettekirjutuse Rae Kivitehas OÜ-le, millega kehtestas tootele „Magna reaplokk 190 hall“ müügikeelu kolmeks kuuks või kuni on tõendatud, et tooted vastavad nõuetele. Praeguste testide järgi ei vasta need deklareeritud survetugevusele.