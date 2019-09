LHV-l jäi E-Profiili põhja minekust hiigelsumma saamata

Hiigelpankrotistuja E-Profiili vara müügist sai ainsa võlausaldajana raha kätte LHV. Kuna jagamisele läks vaid veerand miljonit eurot, tuli pangal siiski 12,7 miljonit eurot ehk tööstusele laenatud summast enamik korstnasse kirjutada.

Foto: Liis Treimann

Jaotusettepaneku järgi tasutakse LHV-le veerand miljonit eurot. Jaotamist alustatakse LHVst, kuna nende ees oli suur pantidega tagatud nõue. "Need, kes seal teises järgus on, neil jäi teoreetiline rõõm selles pankrotis osalemisest. Kahjuks see nii on,“ nentis E-Profiili pankrotihaldur Üllar Talviste.