Ossinovski: olen kriisi juba pikka aega oodanud

"Kriis viib meid tagasi kapitalismi," põhjendab Skinest Grupi omanik Oleg Ossinovski, miks ta kriisi ootab. Foto: Raul Mee

Skinest Grupi omanik Oleg Ossinovski võrdles Äriplaani konverentsil investeerimist kaardimänguga.

“Investeerimine on nagu raise pokkeris,” võrdles Ossinovski. “Kui kaarte jagatakse, on teil mitu võimalust. Võite need maha visata ja siis kaotate. Võite jääda mängu (pokkeris nimetatakse seda call’iks – toim), ja siis kaotate ikkagi, sest raise’i teeb siis keegi teine. Või saate teha raise’i ning proovida võita,” tõi ta piltliku võrdluse.