Raadiohommikus: käibemaksuike ja töökäte puudus kaubanduses

Rimi Eesti juht Vaido Padumäe. Foto: Andres Haabu

Kolmapäeval toimub kaubanduse aastakongress, kus tuleb arutlusele ka Eesti tavatult kõrge toiduainete käibemaksumäär. Samuti otsitakse kongressil lahendusi kaubandussektorit painavale töökäte puudusele. Miks pole endiselt piisavalt poliitilist tahet, et vähendada riigi maksukoormust inimeste toidukorvile ja kuidas on tehnoloogiline progress leevendanud tööjõupuudust kaubanduses? Nendel teemadel arutleme Rimi Eesti juht Vaido Padumäega.

Samuti usutleme Eesti Õliühingu uut tegevjuhti Mart Raamatut ja räägime Äripäeva ajakirjaniku Pille Ivaskiga, miks Euroopa väike-lennufirmad järjepanu uksi sulgevad.

Saadet juhivad Allan Rajavee ja Tiiu Taal.

11.00-12.00 "Triniti eetris". Miks oleks Eestis mõistlik kasutada neljarajaliste teede ja muu infrastruktuuri ehitamiseks averust ja kuidas seda võiks kõige paremini teha? Millised ohud sellise finantseerimisvõimalusega kaasnevad ning kas oleks mõistlik ka osa maanteid muuta Eestis tasuliseks?

Stuudios on Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets ning advokaadibüroo Triniti vandeadvokaadid Tõnis Tamme ja Sandor Elias. Vestlust juhib Aivar Hundimägi.

12.00-13.00 "Läbilöök". Saates on külas rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti fotograaf ja ettevõtja Kaupo Kikkas, kes on lisaks pildistamisele asutanud stuudio Eestifoto ning tegutseb ka õpetajana.

Räägime saates, kuidas leida üles oma kutsumus ning milliseid keerulisi otsuseid tuli selle enda tööks kujundamisel langetada, miks tunnustused võivad muutuda ohtlikuks ja kuidas neisse üldse suhtuda tasub, samuti kuidas konkurentsitihedal turul teistest eristuda. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00-14.00 "Korras kinnisvara täna-homme". Ka sel korral jaguneb eetriaeg kahe teema vahel. Saate esimeses pooles on kõne all heakord. Uurime, kuidas heakorrateenuste taset mõõta, kuidas mõjutab kontoriruumi puhtus seal töötavaid inimesi ning kuidas paistab Eesti puhtuseskaalal võrreldes teiste riikidega. Külas on Puhastusekspert OÜ juhataja Helge Alt, Kinnisvarateeninduse juhatuse liige Ivar Bank ja osaühingu Pesuekspert juhatuse liige Tiit Jürmann.

Teises saateosas on kohal juba uued külalised ning räägitakse kinnisvara korrashoidjate koolitusvõimalustest. Kus õpetatakse, mis mahus ja milline on õppekava. Stuudios saavad sõna Tallinna Tehnikakõrgkooli lektor Leena Paap, CityHalduse juhatuse liige Heikki Lind ning BPT Real Estate'i tegevjuht Janek Hintsov. Saadet juhib Kristi Kool.

15.00-16.00 "Äripäeva TOP". Kuna Saksamaa, Tšehhi ja teiste Lääne-Euroopa riikide metsades on võimust võtnud kooreürask, on ainus võimalus sealne mets maha raiuda. See on tõstnud järsult toormaterjali hulka puiduturul ning nõudlust Saksamaal metsevedajate järele. Võimalust kaalub ära kasutada ka Maanteetranspordi TOPi võitja, Põlvamaa ettevõte Sumros Grupp.

Sumros Grupi juht Helikar Haabma tunnistas Äripaeva TOP raadiosaates, et paljud Eesti vedajad ongi juba Saksamaale läinud, nemad esialgu veel kaaluvad seda võimalust. "See peab olema väga hästi läbi mõeldud otsus, sest ehkki veohind tundub esmapilgul väga ahvatlev, siis kaasneb seal hulga selliseid kulusid, millega kohe arvestada ei oska," rääkis Haabma, kelle jaoks on esikohal töötajate rahulolu: 18 uue veoki ja 44 töötajaga Sumros Grupis ulatub keskmine palk üle 1600 euro ning juhid töötavad seal juba põlvest põlve. Edulugu sõna kõige otsesemas mõttes.

Milline on Eesti veondussektori seis tervikuna, aitab saates selgitada teine stuudiokülaline, autoettevõtete liidu juhatuse liige Andrus Laul. Saadet juhib Tõnu Tramm.

Kuulake Äripäeva raadiot 92,4 MHz või siit.