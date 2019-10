Pangad lükkasid Mart Järviku väite ümber

Maaeluminister Mart Järvik ütles intervjuus Äripäevale, et suured pangad ei anna väljaspool Tallinna ja Tartut eluasemelaene. Pangad väidavad vastupidist.

Maaeluministri Mart Järviku sõnul ei anna pangad maale kodu ostmiseks laenu. Pangad ütlesid, et annavad küll. Foto: Arno Mikkor

Eesti Panga ökonomisti Taavi Raudsaare sõnul näitavad Eesti Panga andmed, et ka väljaspool Tallinna, Harjumaad ja Tartut on eraisikutele antud laenude jääk viimastel aastatel kasvanud. Küll aga on see kasvanud mõnevõrra aeglasemas tempos kui kahes suuremas linnas.