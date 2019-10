Büroode pikad ja siduvad üürilepingud on ajalugu

Ehkki avatud bürooruumid pole kuskile kadunud, minnakse täna pigem selles suunas, kus kohtuvad avatud ning suletud kontor. See, millised bürooala proportsioonid täpsemalt on, sõltub aga suuresti ettevõtte profiilist, kirjutab oktoobrikuu Sisustaja.

Hammerhubi rendikontor Manta Majas Tallinnas.

Aina enam mõistetakse, et avatud planeeringuga kontorites on vaja tagada ka keskkonnad, kuhu töötaja saab eralduda, kui on vaja rohkem keskenduda kas mõne tööülesande täitmiseks, telefonikõnele vastamiseks või lihtsalt nõupidamisteks. Arhitekt 11 OÜ sisearhitektide Ann Press-Kulmatsi ja Katy Seppeli sõnul on eesmärk luua töökeskond, mis soosiks mistahes erivormilisi ettevõtte profiilist tulenevaid tööviise ning individuaalse töö kõrval ka meeskonna­koostööd. “Sealjuures ei ole kuhugile kadunud nõudlus ka traditsioonilise kabinetsüsteemiga planeeringute järele,” ütlevad nad.