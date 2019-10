Puidutööstuse TOP: tipu vallutasid moodulmajade valmistajad ja aknatootja

Foto: Raul Mee

1855 miljonit eurot oli mullu Äripäeva puidutööstuse TOPis osaleva 97 ettevõtte koondkäive, kasvades aastaga 13%. Suurima käibega oli Graanul Invest AS, üle 100 miljoni eurose aastakäibe tegid ka Stora Enso Eesti AS ja Lemeks AS.

140,6 miljonit eurot oli edetabeli ettevõtete mullune koondärikasum, kasvades aastaga viiendiku võrra. 43 miljoni eurose kasumiga oli teistest peajagu üle Graanul Invest AS. Enam kui miljon eurot kasumit teenis 25 ettevõtet.