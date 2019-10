Tulevikukliima Eestis ja kaptenita laevad Läänemerel

Läänemerel juba sõidavad isejuhtivad laevad.

Imelise Teaduse raadiosaates on sel korral kaks pikemat usutlust. Esimene neist käib ühte jalga sel nädalal ilmuva novembrikuise Imelise Teaduse ajakirjaga, täpsemalt selle kaanelooga. Ajakirja kaanel ja tervelt kümnel leheküljel selle sees käsitletakse sel sügisel iseäranis kuumaks paisunud kliimateemat.

Sel puhul on stuudios ilmauurija ja atmosfääriteadlane Jüri Kamenik, kellelt küsime, mida ta teadlasena arvab kliima soojenemisega kaasnevast arvamuste paljususest (ja Greta Thunbergist), samuti räägime lokaalsetest asjadest – näiteks sellest, milliseks võib kujuneda tuleviku Eesti ilm; veel teeme juttu äärmuslikest ilmanähtustest Eestis, mis on Jüri sel sügistalvel kaitstava doktoritöö teema.

Teine intervjuu on isejuhtivuse teemal. Külas on energeetikadoktor ja Tallinna tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika insener Heigo Mõlder, kes on üks isejuhtiva laeva NYMO arendajaid. See alus, mis praegu eksisteerib väikese prototüübina, on juba teinud edukaid katsesõite mandri ja Keri saare vahel ning sellest võiks tulevikus saada lahendus just väikesaartele kauba toimetamisel. Räägime ka muudest isejuhtivuse vormidest.

Saatejuht on Madis Aesma.