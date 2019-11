Raadiohommikus: JCI maailmakongress ja oktoobrirevolutsioon

Homme möödub 102 aastat suurest sotsialistlikust oktoobrirevolutsioonist – ühest suuremast eksperimendist maailma ajaloos. Miks Nõukogude Liidu majandus kokku varises ja mida meil täna sellest õppida on, räägib ajaloolane David Vseviov.

Tallinnas käib parasjagu JCI maailmakongress, mis on ajaloo üks suurema osalejate arvuga konverentse, mis Tallinnas toimunud on. Stuudios on JCI maailmakongressi nõukogu liige ja Teeme Ära tegevjuht Anneli Ohvril, kellega räägime, mida sellise suurürituse korraldamine tähendab ja kuidas seda vastutustundlikult korraldada.

Iga ettevõtte jaoks on oluline, et ta oleks Google'i otsingust leitav. Kui sind pole Google'i esilehel, siis sind pole olemas! Kuidas sinna esilehele saada, sellest räägime digiturunduse eksperdi Meelis Villiga.

Äripäeva Infopanga konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv esitleb kahte uut konkurentsiraportit – valdkondadeks automüük ja kinnisvarahaldus ja -hooldamine. Saame teada, kuidas nendes valdkondades äri läheb.

Stuudios on saatejuht Hando Sinisalu ja uudistetoimetaja Kaspar Allik.

Päev jätkub viie saatega.

10.05-10.25 "Kaubandusest ja meelelahutusest“. Sarja esimeses saates räägib Pro Kapitali juhatuse liige Allan Remmelkoor sellest, kuidas on T1 Mall of Tallinnal esimese tegutsemisaastal läinud ning mis on olnud suuremad väljakutsed. Juttu tuleb ka tarbijakäitumise muutustest ning võimalikest uutest teenustest ning arengusuundadest. Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00-12.00 "Luubi all". Saates võetakse jutuks, kuidas skandaalne Hubert Hirv trellide tagant salaja kirju saatis, ärimees Kristian Kesneri uued tegemised ja Keilas kinnisvaralõksu sattunud korteriostjad. Saadet juhib Marge Väikenurm.

12.00-13.00 "Kullafond". Masinõpe võib olla üks vajalik tööriist, millega vabastada inimesi lihtsatest ning tüütutest ülesannetest. Sellega aga meetodi kasutusväli ei piirdu, eelkõige võib masinõpe abiks olla igasugust sorti prognoosimisel.

Kullafondi saates „Viimane mudel“ tulebki juttu masinõppest – mida see üldse endast kujutab; kus võib ettevõtluses masinõppe näpujälgi juba kohata ning kuidas võiks masinõpet äriliselt enda kasuks tööle panna. Külas on Hendrik Luuk (Alphablues), Kristian Allikmaa (Datafruit), Taavi Tammiste (Sifr) ning Andrei Doman (Mooncascade). Saadet juhib Priit Pokk. Saade oli esmakordselt eetris 2018. aasta mais.

13.00-14.00 "Nimed müügitahvlil". Oleme jõudnud müügiprotsessi faasi, kus kliendi kaardistamisest kogutud sisendi põhjal tuleb teie toote/teenuse väärtusi esitlema hakata.

Kuidas luua selline esitlus, et klient saaks kätte talle otsustamiseks vajaliku info talle sobival kujul? Millised on esitluse olulised komponendid ja lihtne mudel, mida järgida? Millised on levinud vead, mida tuleks vältida? Lisaks toome häid näited, et konteksti paremini mõista ja oma valdkonda sobitada. Teemade üle arutlevad Silver Rooger ja Urmas Kamdron.

15.00-16.00 "Kasvupinnas". Kapsakasvatajad ja loomapidajad on põllumajanduse osa, selge see. Aga põllumajanduse alla käib ka jahindus ja kalandus. Jahinduse mõju Eesti majandusele selgitab sel korral Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuht Tõnis Korts.

Tänavune aasta on jahimeestele erakordne näiteks „kitseuputuse“ pärast: umbes 30 000 isendi võrra võiks nende ulukite arvukust piirata. Miks? Esiteks on kitsede rohkuse tõttu juhtunud rohkem liiklusõnnetusi ja ka metsakasvatajate noorendikke on kitsed jõudnud parajalt hävitada.

Kas jäägrina saab arvestatavalt tulu teenida või on see pigem ikkagi hobi? Kas emotsionaalsete ja akuutsete loodus- ja loomakaitseteemade juures võiks jahindust pidada hääbuvaks või on see just ala, mis käib looduskaitsega käsikäes? Saatejuht on Linda Eensaar.

