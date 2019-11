Tööjõukriis surub peale: täna peab värbama homseks

Tööintervjuu Foto: Julia-Maria Linna

Heal tasemel tippspetsialistide leidmine muutub üha raskemaks ning nii on töötaja turul sunnitud kohanema just ettevõtja, kes peab täna värbama ka juba homseks, nenditi Äripäeva raadio saates „Kasvukursil“.

„Kandidaatide nappus teeb ettevõtete ja värbajate elu väga keeruliseks, eriti raske on palgata tippspetsialiste ja see kehtib praktiliselt kõikide ametikohtade puhul,“ rääkis pikaaegse kogemusega personalijuht Ene-Hilja Kohtla. Eriti vähe on Eestis tema sõnul insenere, aga ka raamatupidajaid ja finantsaudiitoreid. „Elanikkond vananeb, tööturg jääb järjest väiksemaks ning inimesed liiguvad ka erinevate riikide vahel,“ kirjeldas Kohtla tööjõuprobleemi põhjuseid.