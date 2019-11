USA-Hiina kaubandusleppe teine faas tõotab lükkuda kaugemasse tulevikku

USA president Donald Trump ja Hiina riigipea Xi Jinping. Foto: Reuters/Scanpix

Samal ajal kui USA ja Hiina üritavad jõuda kaubandusleppe esimese faasiga ühele poole, siis suurriikide leppe nö teise etapi osas ametnikud ja eksperdid optimistlikud pole, kirjutab Reuters.

Veel oktoobris olid USA president Donald Trump ja Hiina asepeaminister Liu He helgemalt meelestatud, et niipea kui esimene faas saab valmis, on nad valmis koheselt alustama kaubandusleppe teise osaga.