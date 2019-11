Ukrainast pärit e-residendid on asutanud Eestis kõige rohkem firmasid

E-residendid. Foto: Liis Treimann

2019. aasta novembris ulatub Eesti e-residentide arv üle 62 000 ning neist kõige rohkem on Eestis ettevõtteid loonud ukrainlased, teatas Ukraina kuulutusteäris tegutsev RIA.com Marketplaces OÜ.

2019. aasta novembri lõpuks on e-residentsuse programmis registreeritud 62 707 inimest. Veebilehe e-resident.gov.ee andmete kohaselt oli see arv 2017. aasta alguses veel 15 000 inimest. Jaanuarist oktoobrini maksid Eesti e-residendid makse 10,8 miljonit eurot, mis on alates programmi alustamisest uus rekord.