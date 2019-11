"Siseminister on esimene, kes laevale põgeneb, saba jalge vahel"

Just nii kommenteeris riigikogu väliskomisjoni liige Raimond Kaljulaid (SDE) Äripäeva raadio saates „Poliitikute töölaud“ siseminister Mart Helme mõtet plaan B vajadusest, kui EKREt esindanud Anti Poolamets oli viidanud lünkadele Eesti kaitsevõimes.

Raimond Kaljulaid arvab, et siseminister Mart Helme (pildil) põgeneks ohu korral esimese laevaga Eestist. Foto: LIIS TREIMANN

Seda, et plaan B-le tuleks mõelda, jagas ka saates EKRE-t esindanud riigikogu väliskomisjoni liige Anti Poolamets. „Mõtlemisainet selle kohta, kuidas militaarsetes terminites oleks Baltikum kaitstav, on kõvasti – meie enda kindralid on olnud väga kriitilised Läti kaitsevõime osas,“ tõi ta näite. „Samuti peaks Eesti reserv olema vähemalt kaks korda suurem kui täna, meil on võimelüngad ning keskmaaõhutõrje puudub – Leedu on selle loomisega alustanud,“ sõnas Poolamets.