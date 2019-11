Poliitikud kardavad ämbritäit külma vett ehk mida tegelikult tähendab Mart Helme jutt plaanist B

Siseminister Mart Helme jutt NATO ja tagavaraplaani kohta ei tule tühjalt pinnalt, vaid kajastab muresid, millele peab vastuse andma kõigi liikmesriikide tippkohtumine kahe nädala pärast.

Eile NATO liikmesriikide välisministrite kohtumisel viibinud Urmas Reinsalu ütles hilisõhtul, et tema käest ükski NATO välisminister Helme väljaütlemiste kohta midagi ei küsinud. "Need ütlemised siia ei jõudnud," oli Reinsalu sõnum. Arutada oli olulisemaid teemasid, kuna NATOs on tema sõnul poliitilisi erimeelsusi Süüria pärast, üleatlandilise koostöö asjus ja hiljutiste Prantsusmaa seisukohtade tõttu.