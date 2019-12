Raadiohommikus: NATO väärtused löögi all

Teisipäeval kogunevad NATO liitlased Londonisse arutama alliansi tulevikku ja rahaasju. NATO suurim liige USA on juba aastaid nõudnud teiste liitlaste suuremat panust ühisesse kaitse-eelarvesse ja enne Suurbritannia pealinnas toimuvat tippkohtumist on selge, et rahastusreeglid lähevad ümberkirjutamisele.

Lisaks rahaasjadele on NATO parajas kahvlis ka Türgi teemal, kuna Recep Tayyip Erdoğan soojendab üha enam suhteid Moskvaga. Kuhu on NATO liikumas ja mis on teisipäeval algava kohtumise peamised jutupunktid? Sellele küsimusele vastab rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse analüütik Martin Hurt.

Lisaks sellele kuulame, milliseid väljakutseid näeb endal värske maaeluministri kandidaat Arvo Aller, küsime, miks otsustas Swedbank kaotada teenustasud börsitehingutelt ja avame tööjõupuuduse mõju töötajate psühholoogilisele heaolule.

Saadet juhivad Allan Rajavee ja Ken Rohelaan.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 „Investor Toomase tund“. Saates räägime, mis aitas Toomase portfelli novembris rekordtasemele. Aga mitte ainult – rekordeid löödi ja klaasid kõlisesid terves börsimaailmas. Arutame, kas Toomas seilab hea tundega aasta lõppu välja.

Samuti vaatame, kuidas läks Coop Panga aktsiate märkimine, kuidas verivärske Swedbanki hinnasula Toomase kontot mõjutama hakkab ja mida on oodata börsidele aasta viimasel kuul. Saadet juhib Kaspar Allik ning stuudios on koos temaga kolleegid börsitoimetusest.

12.00–13.00 „Tallink 30“. Külas on tänavu aprillis Tallinki juhatusega liitunud Piret Mürk-Dubout, kellega räägime laevafirma ees seisvatest väljakutsetest, aga ka uutest arengusuundadest ja ambitsioonidest. Muu seas saavad vastuse küsimused, kes on Tallinkile kõige olulisem klient, milliseid üllatavaid asju ootavad reisijad ühelt laevafirmalt ja kuidas töötab uue põlvkonna turundus. Saadet juhib Birjo Must.

13.00–14.00 „E-kaubanduse areng ja tulevik“. Breden Kidsi asutaja Merle Leemeti ja DPD Eesti müügi- ja turundusjuhi Janek Kivimurruga tuleb juttu keskkonnasäästlikust mõttelaadist e-kaubanduses ja pakiveo seisukohalt. Saadet juhib Art Lukas Maksekeskusest.

15.00–16.00 „Töö ja palk“. Saade keskendub seekord väga olulisele teemale, mis ilmselt praeguses tööjõuturu olukorras ühtki tööandjat külmaks ei jäta – nimelt värbamisturundusele.

Stuudios on kolm eksperti – CV-Online Estonia turundusjuht Maris Viires, Swedbanki personalijuht Ülle Matt ning Omniva ürituste ja tööandja brändi koordinaator Berit Grossberg.

Tööandja bränding on küll uhke sõnapaar, aga mis selle taga tegelikult on? Ja kelle töölaual ta siis ettevõttes lõpuks on – turunduse, kommunikatsiooni või personaliosakonna? Rääkisime asjatundjatega ka sellest, miks peaks ettevõte oma aega ja raha tööandja brändingusse panema ja mida töötajad väärtuspakkumistes esile tõstavad. Samuti esitasid Grossberg ja Matt Omniva ning Swedbanki häid värbamisturunduse näiteid.

Saadet juhib Äripäeva personaliuudiste juht Kai Miller.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

