Raadiohommikus: odav Hiina nänn ja vastutustundlik turundus

Päkapikk jõuluturul. Foto: Reuters/Scanpix

Teisipäeva hommikul Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägime vastututustundlikust tarbimisest ja turundusest. Külla tuleb Rimi Eesti vastutustundliku ettevõtluse spetsialist Karin Bats, kellega räägime toidu raiskamise vähendamise võimalustest.

Milton New Nordicsi partneri Annika Arrasega räägime sellest, kuidas saavad ettevõtted vastutustundlikult käitudes suuremat kasumit teenida.

Omniva pakiäri valdkonna juht Andre Veskimeister andis aasta tagasi Äripäeva raadio otse-eetris paar lubadust klienditeeninduse ja pakkide kättetoimetamisega seotud probleemide lahendamiseks. Nüüd annab Veskimeister kõigi kuulajate ees aru, kuidas lubaduste täitmine on edenenud. Lisaks räägime ka jõuluaegsest tipphooajast Omnivas.

Veel vaatame üle äsja ilmunud ajakirja The Economist erinumbri "The World in 2020" – milliseid ennustusi maailma eri riikidele ja ärivaldkondadele selles tehakse?

Stuudios on saatejuht Hando Sinisalu ja uudistetoimetaja Indrek Mäe.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

11.00–12.00 "Investor Toomase tund"

Seekordne saade on pühendatud naftale. Alexela juhatuse liige Alan Vaht avab tagamaid, mis muutusi on naftaturule toonud Ameerika Ühendriikide aina kasvav naftatootmine ning OPECi aina vähenev turuosa. Mida tähendab see nafta hinnale järgmisel aastal ja 10 aasta pärast? Miks oleks Saudi Aramco parem börsiletuleku aeg olnud 2011. aastal?

Veel kuuleb, millele pöörata tähelepanu, kui otsida investeerimiskõlbulikku naftafirmat ja mis järeldusi teha OPECi viimasest kohtumisest.

Saatejuht on Kaspar Allik.

12.00–13.00 "Sisuturundussaade"

Mis on maavarad ja kuidas need tekivad? Kellele kuuluvad maavarad, kui mõistlikult Eestis neid kasutatakse ja kuidas seadused reguleerivad maavarade kasutamist? Millega tegeleb Eesti Maavarade Grupp, kui palju on Eestis kaevanduslubade omanikke ja kas ehitusmaavarade kaevandamine on suur äri?

Stuudios on Eesti Maavarade Grupi juhatuse liikmed Rein Rätsep ja Jan Johanson.

Saadet juhib Andres Panksepp.

13.00–14.00 "Eetris on Tallinna Ülikool"

Saates on külas Tallinna Ülikooli teadusprorektor Katrin Niglas, kes räägib sellest, kui hea on Tallinna Ülikoolis teadust teha, milline on teaduse rahastus ning mis projektidega ülikooli teadlased praegu tegelevad. Lisaks räägib Katrin Niglas sellest, kas Tallinna Ülikoolis eksisteerib palgalõhe ning miks on professor Mart Susi juhitava uurimisrühma inimõiguste teema praegu maailmas ja Eestis oluline.

Saatejuht on Kaisa Gabral.

15.00–16.00 "Lavajuttude kullafond"

Saade on salvestatud konverentsil Password. Esimesena saab sõna Liviko jookide arhitekt Hanna Kaur. Eesti mõistes suurtootja, maailma mastaabis meistrikojalik butiik otsustas luua värvimuutva Crafter's Gini. Eesmärk oli jõuda brändini, mis lööb läbi ka välismaal. Kuidas alustati ja mismoodi toode arenes?

Teises saateosas kuulete nelja põhjust, miks Elisa bränd Eesti turul endiselt kasvab. Muu hulgas rõhutab Elisa Eesti juht Sami Seppänen, et küpse organisatsiooni tunnus on julgus eksida. Lõpuosas saab sõna ka Havas Media juht Kert Kangert.

Saade oli esmakordselt eetris tänavu juunikuus.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuula Äripäeva raadiot ja vaata nädala saatekava siit.