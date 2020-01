Eesti Panga president näeb pessimismi taandumist

Eesti Panga president Madis Müller. Foto: Andras Kralla

Kui hakata vaatama Eesti sihtturgude poole, siis suurem pessimism hakkab seljataha jääma, leiab Eesti Panga president Madis Müller.

Müller ütles reedel Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et Eesti üht olulisemat turgu Saksamaad vaadates on näha positiivset märki: riik ei ole küll viimase aasta jooksul olnud tugevas seisus, ent viimastel kuudel on ostujuhtide usaldusindeksid pisut taastunud või vähemalt oma põhja leidnud.