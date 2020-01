Martin Helme: pangad on rahapesu tõkestamisega üle reageerinud

Pangad on normaalse majandustegevuse piiramisega selgelt üle reageerinud, sest riiklik regulatsioon panku nii karmilt rahapesu tõkestamiseks käituma ei sunni, ütles rahandusminister Martin Helme pärast kohtumist pangajuhtidega.

Rahandusminister Martin Helme ütles, et peab olema tõhusam viis teha vahet riskantsel rahal ja tavapärasel majandustegevusel. Foto: Liis Treimann

"Nad on ise sellises klassikalises situatsioonis, kus pärast liiklusõnnetust pannakse turvavöö peale. Nad on nii kõvasti kõrvetada saanud ja on nii allergiliseks tehtud, et nad on praegu minu hinnangul selgelt üle reageerinud," rääkis Helme kohtumiselt tulles. Tema sõnul käis täna põhiline arutelu selle üle, kuidas sellest tagasi tulla või leida viis, et tavapärane majandustegevus kannatada ei saa.