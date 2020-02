Eesti esimene juhtum: iraanlane aimas koroonaviirust ette ja kutsus abi

Terviseameti peadirektor Merike Jürilo ja Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juht Martin Kadai. Foto: Liis Treimann

Terviseameti peadirektor Merike Jürilo ütles täna koroonaviiruse esimese Eesti juhtumi tõttu korraldatud pressikonverentsil, et tegemist on sissetoodud juhtumiga, kus inimene nakatus Iraanis töövisiidil ja aimas seda ette sugulase haigestumise tõttu.

Jürilo rõhutas, et kaasuse valguses on oluline teada riskipiirkondi ja jälgida norme, kui sealt Eestisse saabutakse, kirjutas Meditsiiniuudised. See kodanik sai lähedastelt teada, et keegi neist on koroonapositiivne, ja tundes kurgus kiputust, kutsus endale ise kiirabi ja ta viidi haiglasse. Hommikul kohe võeti ühendust bussifirmaga, kõik 24 reisijat (k.a bussijuht ja haigestunu tütar) on tuvastatud ja neile on jagatud juhised oma tervise jälgimiseks kahe nädala jooksul. "Kõige olulisem on tähelepanelikkus riskipiirkonnast saabudes, kahtluste korral suhelda perearstiga," lisas Jürilo.