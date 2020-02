Eestis leiti esimene koroonaviirusesse nakatunu

Itaalia farmatseut valmistab desinfitseerimisvahendit kasvanud nõudluse rahuldamiseks. Foto: Reuters/Scanpix

Kolmapäeva õhtul avastati Eestis esimene koroonaviirusesse nakatunu, ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

"Pean ära ütlema, et täna hommikul just tuli info, et Eestis hetke seisuga on leitud esimene nakatunu," ütles Kiik neljapäeval "Terevisioonis".