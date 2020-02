Äkki miljonite juutuuberite lemmikuks saanud Eesti muusik ootab lepingut USA plaadifirmaga

Gaselli Kongressil esinenud helilooja ja muusik Sven Lõhmus rääkis, et paar aastat tagasi hakkas tema kümme aastat tagasi loodud laul “Rockefeller Street” USAs ootamatult ja väga rajult YouTube’s oma elu elama ning sealt jõudis see ka üle terve USA tuntud koomikute telesaatesse.

Noorena tahtsin ma tegelikult saada võidusõitjaks ja mitte tegeleda sellise tiluliluga, aga siin ma nüüd olen, rääkis edukas poplugude looja Sven Lõhmus Gaselli Kongressil. Foto: Raul Mee

“Tänaseks on lool “Rockefeller Street” miljoneid ja miljoneid kuulamisi-vaatamisi ja need numbrid teevad sellest laulust kõige enam kuulatud ja mängitud Eesti muusikapala maailmas. Elus on kõik juhuslik ja subjektiivne,” ütles Lõhmus ning lisas, et Eesti muusika suurim staar läbi aegade välismaal on Arvo Pärt, tema on maailmas tipus ning Lõhmuse enda ülimaks unistuseks on koos Pärdiga kunagi muusikat luua.